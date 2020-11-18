Песков рассказал о графике работы Путина во время пандемии

Проведение видеоконференций не может компенсировать живое общение с людьми. В обсуждении важных вопросов важна обратная связь.

Проведение видеоконференций не может компенсировать живое общение с людьми. В обсуждении важных вопросов важна обратная связь.

Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил работу главы государства Владимира Путина во время пандемии. Об этом представитель Кремля рассказал в эфире "Первого канала".

"Президент любит общаться с людьми, нуждается в этом с точки зрения получения обратной связи. И, конечно, в этом плане полностью компенсировать отсутствие этих мероприятий видеоконференциями невозможно", – сказал Песков.

Он также выразил надежду, что скоро все вернется на свои места и режим работы восстановится после пандемии. Вне зависимости от ситуации график работы Путина остается напряженным, заявил пресс-секретарь.