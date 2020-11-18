Политолог рассказал о роли американских соцсетей в "цветных революциях"
Политолог Александр Дудчак объяснил, почему считает американские социальные сети политически ангажированными.
Сенат США дважды проводил совещания, посвященные обсуждению работы американских социальных сетей во время выборов. Главы Twitter и Facebook заявляли, что непредвзято фильтруют информацию. Однако в действительности это не совсем так. Например, соцсети не препятствовали распространению преждевременных данных о победе кандидата в президенты США Джо Байдена.
Американские соцсети политически ангажированы. Они модерируют новости, руководствуясь собственной политической идеологией, считает собеседник издания "Слово и Дело", политолог Александр Дудчак. Социальные сети, по его мнению, — это "инструмент власти и структура, приближенная к одной из глобальных политических сил США". Без западных ресурсов не прошла ни одна "цветная революция", убежден специалист. У такого явления даже было свое название — "твиттерные революции".
"Когда-то так сместили премьера в Испании, борьба с законной властью развернулась и в Средней Азии. Теперь мы видим, как эти технологии в полном масштабе применяются в самих Соединенных Штатах", — отметил Дудчак.
Российские социальные сети отличаются от американских. Они не демонстрируют предубежденности и действуют только в рамках закона. Администрация блокирует публикации в редких случаях — это призывы к насилию, терроризму, разжигание межнациональной розни. Тем не менее никто не запрещает выражать свое мнение. Российские соцсети дают больше пространства для самовыражения, резюмировал Александр Дудчак.