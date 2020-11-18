Политолог рассказал о роли американских соцсетей в "цветных революциях"

Политолог Александр Дудчак объяснил, почему считает американские социальные сети политически ангажированными.

Политолог Александр Дудчак объяснил, почему считает американские социальные сети политически ангажированными.

Сенат США дважды проводил совещания, посвященные обсуждению работы американских социальных сетей во время выборов. Главы Twitter и Facebook заявляли, что непредвзято фильтруют информацию. Однако в действительности это не совсем так. Например, соцсети не препятствовали распространению преждевременных данных о победе кандидата в президенты США Джо Байдена.

Американские соцсети политически ангажированы. Они модерируют новости, руководствуясь собственной политической идеологией, считает собеседник издания "Слово и Дело", политолог Александр Дудчак. Социальные сети, по его мнению, — это "инструмент власти и структура, приближенная к одной из глобальных политических сил США". Без западных ресурсов не прошла ни одна "цветная революция", убежден специалист. У такого явления даже было свое название — "твиттерные революции".

"Когда-то так сместили премьера в Испании, борьба с законной властью развернулась и в Средней Азии. Теперь мы видим, как эти технологии в полном масштабе применяются в самих Соединенных Штатах", — отметил Дудчак.

Российские социальные сети отличаются от американских. Они не демонстрируют предубежденности и действуют только в рамках закона. Администрация блокирует публикации в редких случаях — это призывы к насилию, терроризму, разжигание межнациональной розни. Тем не менее никто не запрещает выражать свое мнение. Российские соцсети дают больше пространства для самовыражения, резюмировал Александр Дудчак.