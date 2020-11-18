США намерены помочь Грузии с развитием евроатлантических связей

США готовы посодействовать Грузии в углублении евроатлантических связей. Об этом заявил Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

США готовы посодействовать Грузии в углублении евроатлантических связей. Об этом заявил Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

Сообщается, что американский политик провел встречу с премьер-министром Георгием Гахарией и главой МИД Давидом Залкалиани. Стороны обсудили намерения Грузии укрепить демократические институты в государстве и поддержку США. Американский госсекретарь обратил внимание на необходимость провести судебные и избирательные реформы. По его словам, Вашингтон и Тбилиси объединяют отношения, которые основаны на свободе и независимости.

Глава грузинского правительства в свою очередь поблагодарил госсекретаря США за визит в условиях пандемии и оказанную помощь в поддержке суверенитета Грузии.