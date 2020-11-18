16:45 18 Ноября 2020Общество
Pfizer и BioNTech сообщили о росте эффективности вакцины от коронавируса
Испытания вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech показали возросшую эффективность препаратов.
Испытания вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech показали возросшую эффективность препаратов.
Как сообщается на сайте компании Pfizer, окончательный анализ отражает повышение на 5% показателей эффективности по сравнению с проведенным ранее тестированием.
Анализ полученных данных показал, что вакцина эффективна на 95% с 28-го дня после первой инъекции. В ближайшие дни вакцина будет представлена на утверждение регулирующим органам США.
Сообщается, что была достигнута контрольная точка безопасности вакцины, которую требует Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).