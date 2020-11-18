Pfizer и BioNTech сообщили о росте эффективности вакцины от коронавируса

Испытания вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech показали возросшую эффективность препаратов.

Испытания вакцины от коронавируса компаний Pfizer и BioNTech показали возросшую эффективность препаратов.

Как сообщается на сайте компании Pfizer, окончательный анализ отражает повышение на 5% показателей эффективности по сравнению с проведенным ранее тестированием.

Анализ полученных данных показал, что вакцина эффективна на 95% с 28-го дня после первой инъекции. В ближайшие дни вакцина будет представлена на утверждение регулирующим органам США.

Сообщается, что была достигнута контрольная точка безопасности вакцины, которую требует Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).