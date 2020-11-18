16:44 18 Ноября 2020Политика
Телефонный звонок Путина отвлек Мишустина от форума "Транспорт России"
Глава российского правительства Михаил Мишустин провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным во время форума "Транспорт России".
Глава российского правительства Михаил Мишустин провел телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным во время форума "Транспорт России".
Во время проведения мероприятия премьер рассматривал стенд Минтранса РФ. Ознакомление с информацией было прервано звонком Владимира Путина, после чего Мишустин удалился для переговоров.
Пресс-секретарь главы кабмина Борис Беляков сообщил, что Мишустин обсудили ряд рабочих вопросов с президентом.
Глава российского государства 18 ноября инициировал проведение совещания с участием членов Правительства РФ по ситуации с распространением COVID-19 в регионах страны.