Мирзаян: Запад может поставить РФ перед сложным выбором из-за Приднестровья

Победившая на президентских выборах в Молдавии Майя Санду может попытаться загнать Россию в капкан, дестабилизировав ситуацию в Приднестровье и спровоцировав военный конфликт с Москвой.

Победившая на президентских выборах в Молдавии Майя Санду может попытаться загнать Россию в капкан, дестабилизировав ситуацию в Приднестровье и спровоцировав военный конфликт с Москвой. Об этом в интервью изданию «Вечерняя Москва» рассказал российский политолог Геворг Мирзаян.

Новый президент Молдавии — румынка, которая выступает за демонтаж молдавской государственности, а также за курс Кишинева на интеграцию с Румынией. Бонусом к новому политическому курсу республики может стать дестабилизация обстановки в Приднестровье и возможный военный конфликт с Москвой, который может возникнуть на этой почве.

Однако сперва Майя Санду должна дождаться инаугурации. Кроме того, ей придется через досрочные выборы установить контроль над парламентом, в котором пока главной силой остаются социалисты действующего главы государства Игоря Додона.

Для Румынии, которая с приходом к власти Санду рассчитывает усилить контроль над Молдавией, важно, чтобы Приднестровье по прежнему подчинялось Кишиневу. Без этого региона, по мнению Мирзаяна, Молдавия не будет иметь для Бухареста такой ценности, как с ним.

При этом, если Россию не особенно беспокоит усиление румынского контроля над Молдавией, то сами жители республики считают себя русскими и находятся под защитой российских миротворцев.

«Западным творцам Майи Санду такой бесконфликтный сценарий неинтересен. Они хотят столкновения, открытого требования Кишинева о немедленном выводе российских миротворцев с угрозой силового сценария по возвращению "сепаратистов" — аккурат по карабахскому пути», — считает доцент Финансового университета при российском правительстве.

Однако, в данном случае сложность будет заключаться в том, что, если российская армии в случае начала военного конфликта попытается попасть на молдавскую территорию, ей придется вторгнуться либо в Румынию, либо на Украину. А Румыния является членом НАТО, напомнил политолог.

А альтернативный сценарий, предполагающий эвакуацию людей из зоны конфликта, обернется для России позором, добавил Мирзаян.

«Если Москва в своем выборе ошибется, то рискует получить еще пару горячих точек. Не в Приднестровье, а куда ближе: в том же Донбассе, например. А все потому, что Россия не уделяла достаточного внимания Молдавии», — объяснил эксперт.

Напомним, ранее бывший министр иностранных дел Приднестровья Валерий Лицкай в интервью РИА ФАН заявил, что у Тирасполя на решение вопроса со своим государственным статусом осталось всего около года. Время ограничено, потому что новый президент Молдавии Майя Санду, которая выступает за развитие отношений с Евросоюзом, уже требует вывести из зоны конфликта российских миротворцев.

К осени 2021 года, по мнению Лицкая, в результате усиления антироссийской истории на зажатое между Молдавией и Украиной Приднестровье начнется масштабное политическое наступление.