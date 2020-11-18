Власти сирийского города Забадани приступили к реконструкции канализации

Власти Сирии проводят реконструкцию инфраструктурных объектов в городе Забадани. Об этом сообщил специальный корреспондент Федерального агентства новостей.

Власти Сирии проводят реконструкцию инфраструктурных объектов в городе Забадани. Об этом сообщил специальный корреспондент Федерального агентства новостей.

Глава городского совета Забадани Басил Далати заявил о реализации проекта по модернизации канализационной системы. Линию продлят и заменят старое оборудование, отметил чиновник. По его словам, новая система начнется с площади Сайлан около Арабского культурного центра и продлится до очистных сооружений в Мадайе. По предварительным данным, линия способна обслужить около 75% жилых районов города. Новая сточная система должна справиться с наводнениями, от которых пострадал регион в период дождей.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, что достопримечательности в Забадани скоро станут доступны для граждан после реконструкции.