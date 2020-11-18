Онищенко назвал плюсы празднования Нового года во время пандемии

По словам специалиста, люди смогут больше времени провести с семьей.

Близится Новый год, и россиянам стоит задуматься о том, как они встретят один из главных праздников в стране. Из-за коронавируса в Москве и Санкт-Петербурге решили отменить праздничные гуляния в новогоднюю ночь, а также все новогодние базары, фестивали и другие массовые мероприятия.

Жителям всех российских городов советуют оставаться дома и не посещать общественные месты без крайней необходимости. На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» академик РАН, доктор медицинских наук РФ и врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко рассказал, почему пандемия коронавируса отчасти пойдет на пользу российским семьям:

«С одной стороны, все сильно нервничают, потому что столкнулись с опасным заболеванием — короновирусом. А с другой — радуются, ведь Новый год мы все-таки будем встречать, это святое. Одна из польз короновируса в том, что большинство людей будет встречать этот праздник в кругу семьи. Так мы вернемся к первоначальным традициям. Можно же выехать за город с семьей, вспомнить былое, пообщаться с родственниками и друзьями. На самом деле, ничего страшного по встрече Нового года в таких условиях я не вижу», — сказал специалист.

По словам Онищенко, даже бесчисленные мутации вируса COVID-19 уже не должны пугать россиян. Инфекция мутирует в прогнозируемых параметрах, объяснил академик, поэтому ничего страшного в этом нет. Ни радоваться, ни огорчаться не стоит, достаточно просто соблюдать уже привычные правила предосторожности: выходя из дома надевать средства индивидуальной защиты.

«COVID – это типичный вирус, который передается воздушно-капельным путем. Маска защищает от заражения. Следующий популярный способ передачи — через рукопожатие. Сегодня [18 ноября 2020 года] в Китае зарегистрировано всего 86 тысяч зараженных. Весь Китай ходит в масках и соблюдает дистанцию. Страна демонстрирует феноменальные результаты. Поэтому не надо рассуждать, нужно выполнять то, что говорят профессионалы», — добавил Онищенко.

Не стоит забывать, что главной группой риска для заражения коронавируса по-прежнему остаются пожилые люди от 65 лет. Ситуация у них ухудшается частыми хроническими заболеваниями, которые усложняют процесс лечения COVID-19: эндокринные болезни, онкология, проблемы с сердцем. Вторая группа риска, не менее крупная, это врачи. Спикер отметил, что медики «являются мишенью для всего».

Конец осени и зима являются периодом, когда особо активны сезонные заболевания. Всего между людьми может циркулировать около 200 видов вирусов, сообщил академик РАН. Чтобы снизить риск заражения достаточно привиться в ближайшей клинике, причем не только от гриппа, но и от пневмонии.