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16:08   18 Ноября 2020
Политика

Источники сообщили о вероятном преемнике Волкова на посту главы Мордовии

Источники сообщили о вероятном преемнике Волкова на посту главы Мордовии

Премьер-министр Дагестана Артем Здунов рассматривается как один из главных претендентов на пост нового главы Мордовии.

Такую информацию предоставили РБК источники, близкие к администрации президента РФ. Утром 18 ноября действующий руководитель региона Владимир Волков спустя более восьми лет пребывания в должности попросил главу государства принять его отставку, объяснив свое решение желанием "дать дорогу молодым".

Здунов, по национальности мордвин, ранее преподавал в Казанском финансово-экономическом институте, работал министром экономики Татарстана, а премьером Дагестана стал в 2018 году. Он был одним из первых выпускников программы развития кадрового резерва (школы губернаторов).

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#дагестан #волков #мордовия #здунов #кадровые назначения

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