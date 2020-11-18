Берлин восстал против новых ограничительных мер: бунт, водометы, полиция

В среду, 18 ноября, в центре Берлина собрались тысячи человек, не согласных с очередными ограничительными мерами.

В среду, 18 ноября, Берлин охватили протестные акции. Немцы выступили против ужесточения коронавирусных ограничений и расширения полномочий правительства в период пандемии.

На данный момент к зданию немецкого парламента стянуты около двух тысяч полицейских. Сообщается, что они разгоняют демонстрантов водометами и слезоточивым газом. Протестующие отвечают петардами и дымовыми шашками.

С чего все началось?

В среду в 12:00 по берлинскому времени Бундестаг планировал рассмотреть новую редакцию закона об инфекционной защите населения. Инициатива поступила от правительства ФРГ.

Согласно документу, полномочия минздрава существенно расширятся с точки зрения возможных ограничительных мер при пандемии. Например, ведомству будет разрешено регулировать работу будущих центров вакцинации.

Am Montag beraten Bund und Länder über eine Verschärfung der #Corona-Regeln. Die Beschlussvorlage geht über die aktuellen Berliner Regeln hinaus - vor allem bei #Maskenpflicht in der Schule und #Kontaktbeschränkungen. Newsblog zur #Coronakrise in #Berlin: https://t.co/gOzjoltyNk — Tagesspiegel (@Tagesspiegel) November 16, 2020

Немецкая общественность резко воспротивилась новой редакции закона. Задолго до парламентских дебатов тысячи людей вплотную приблизились к правительственному кварталу.

Неравнодушные заявили, что поправки значительно ограничат их свободы, которые гарантируются конституцией страны. В частности, изменения затронут права на свободу проведения собраний, свободу передвижения и неприкосновенность жилища.

Как готовились к протесту?

О своем намерении провести акцию протеста немецкие жители заявили в соцсетях. В это же время депутатов Бундестага атаковал поток электронных спам-писем с призывами помешать принятию поправки. Как заявил лидер региональной группы Христианско-демократического союза Александр Добриндт, только его офис получил к утру около 37 000 таких писем.

https://t.co/e6L97TaeNO Alexander Dobrindt gesteht massiven Protest gegen das Infektionsschutzgesetz ein.. Alleine er soll 37 000 Protestmails oder Briefe erhalten haben.... — Andrea Schlegel (@AndreaSchlegel3) November 18, 2020

Сообщается, что в настоящее время к Бундестагу стянуты около двух тысяч полицейских, а также действуют особые меры безопасности. Администрация парламента уведомила депутатов о том, что им следует использовать «подземные пути для перемещения между ключевыми частями комплекса». Предполагается, что здание будет закрыто на входы.

Кроме того, усилится контроль на пропускном пункте. Если раньше члены парламента принимали в здании до шести гостей без предварительной поименной регистрации, то с этого дня будут проверять каждого посетителя. Такие меры необходимы на случай, если близкие к протестующим депутаты попытаются провести их с собой и сорвать дебаты.

Что происходит сейчас?

С полудня по берлинскому времени (14.00 по московскому) протестующие направились от Бранденбургских ворот к зданию парламента. Демонстранты громко скандировали «Свобода!», «Мир!», «Долой диктатуру!» и «Долой закон об инфекционной помощи!».

В пресс-службе берлинской оппозиции заявили, что организаторы протестов не получили соответствующего разрешения от властей города на проведение митинга. Гражданам разрешили собираться лишь за пределами так называемой правительственной мили. Накануне полиция Берлина пообещала демонстрантам и другие места, но они пока не определены.

Однако запрет не помешал тысячам противникам карантинных ограничений собраться у Бундестага. В свою очередь силовики оцепили все подходы к парламенту, перекрыв ряд улиц.

Обстановка накалилась практически сразу. Протестующих задерживали за отсутствие маски в общественном месте. Такая участь постигла депутата Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Карстена Хильзе.

Servus #Deutschland! Hier wird gerade @KarstenHilse #AfD MdB festgenommen. Ist das schon das neue #Infektionsschutzgesetz? Ist das noch Verhältnismäßig? Oder will man die einzige Opposition in Deutschland zum schweigen bringen? #b1811 pic.twitter.com/blbUDIo5Hb — Stephan Protschka MdB (@AfDProtschka) November 18, 2020

После призывов разойтись полиция начала применять водометы против протестующих у парламента и задерживать наиболее агрессивно настроенных манифестантов.

12:36 an der Eberstraße drängt die Polizei die Menge mit Wasserwerfern und Einsatzkräften zurück. #Be1811 #B1811 #Berlin1811 pic.twitter.com/AckDYQT69p — David Peters (@dap_dortmund) November 18, 2020

В ответ в сотрудников внутренних органов полетели петарды, дымовые шашки и бутылки. Сообщается, что в воздухе стоит резкий запах гари.

Правоохранители не перестают призывать демонстрантов прекратить акцию. Немецкой полиции пришлось даже прибегнуть к крайним мерам — пустить слезоточивый газ. Есть пострадавшие, начались задержания.

Tränengas Einsatz gegen Demonstranten in Berlin !!! pic.twitter.com/l3uLeBpFsK — Anonymous (@AnonymCov2) November 18, 2020

По последним данным, в центре Берлина собралось от 5 до 10 тыс. протестующих.

Широкие протестные движения прошли в Германии еще во время первой волны коронавируса в конце апреля. Граждане утверждали, что предписания карантина расходятся с действующей конституцией ФРГ. 1 августа численность демонстрантов возросла на несколько десятков тысяч.

В конце августа протестовало уже 38 тысяч. Тогда произошли столкновения активистов правого движения «Рейхсбюргеры» с полицией у посольства РФ. В результате 200 человек были задержаны. Всего за время августовских акций арестовали 300 человек, 33 полицейских пострадали.

Со 2 ноября в ФРГ действует карантинный режим. Предварительно на месяц закрылись места общественного питания (рестораны, бары), разрешена только продажа еды на вынос. Перестали работать фитнес-клубы, бассейны, кинотеатры, концертные залы. Впрочем, по-прежнему открыты детские сады, школы, магазины.