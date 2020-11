Берлин восстал против новых ограничительных мер: бунт, водометы, полиция

В среду, 18 ноября, в центре Берлина собрались тысячи человек, не согласных с очередными ограничительными мерами.

В среду, 18 ноября, Берлин охватили протестные акции. Немцы выступили против ужесточения коронавирусных ограничений и расширения полномочий правительства в период пандемии.

На данный момент к зданию немецкого парламента стянуты около двух тысяч полицейских. Сообщается, что они разгоняют демонстрантов водометами и слезоточивым газом. Протестующие отвечают петардами и дымовыми шашками.

С чего все началось?

В среду в 12:00 по берлинскому времени Бундестаг планировал рассмотреть новую редакцию закона об инфекционной защите населения. Инициатива поступила от правительства ФРГ.

Согласно документу, полномочия минздрава существенно расширятся с точки зрения возможных ограничительных мер при пандемии. Например, ведомству будет разрешено регулировать работу будущих центров вакцинации.

Am Montag beraten Bund und Länder über eine Verschärfung der #Corona -Regeln. Die Beschlussvorlage geht über die aktuellen Berliner Regeln hinaus - vor allem bei #Maskenpflicht in der Schule und #Kontaktbeschränkungen . Newsblog zur #Coronakrise in #Berlin : https://t.co/gOzjoltyNk

Немецкая общественность резко воспротивилась новой редакции закона. Задолго до парламентских дебатов тысячи людей вплотную приблизились к правительственному кварталу.

Неравнодушные заявили, что поправки значительно ограничат их свободы, которые гарантируются конституцией страны. В частности, изменения затронут права на свободу проведения собраний, свободу передвижения и неприкосновенность жилища.

Как готовились к протесту?

О своем намерении провести акцию протеста немецкие жители заявили в соцсетях. В это же время депутатов Бундестага атаковал поток электронных спам-писем с призывами помешать принятию поправки. Как заявил лидер региональной группы Христианско-демократического союза Александр Добриндт, только его офис получил к утру около 37 000 таких писем.

Сообщается, что в настоящее время к Бундестагу стянуты около двух тысяч полицейских, а также действуют особые меры безопасности. Администрация парламента уведомила депутатов о том, что им следует использовать «подземные пути для перемещения между ключевыми частями комплекса». Предполагается, что здание будет закрыто на входы.

Кроме того, усилится контроль на пропускном пункте. Если раньше члены парламента принимали в здании до шести гостей без предварительной поименной регистрации, то с этого дня будут проверять каждого посетителя. Такие меры необходимы на случай, если близкие к протестующим депутаты попытаются провести их с собой и сорвать дебаты.

Что происходит сейчас?

С полудня по берлинскому времени (14.00 по московскому) протестующие направились от Бранденбургских ворот к зданию парламента. Демонстранты громко скандировали «Свобода!», «Мир!», «Долой диктатуру!» и «Долой закон об инфекционной помощи!».

В пресс-службе берлинской оппозиции заявили, что организаторы протестов не получили соответствующего разрешения от властей города на проведение митинга. Гражданам разрешили собираться лишь за пределами так называемой правительственной мили. Накануне полиция Берлина пообещала демонстрантам и другие места, но они пока не определены.

Однако запрет не помешал тысячам противникам карантинных ограничений собраться у Бундестага. В свою очередь силовики оцепили все подходы к парламенту, перекрыв ряд улиц.

Обстановка накалилась практически сразу. Протестующих задерживали за отсутствие маски в общественном месте. Такая участь постигла депутата Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Карстена Хильзе.

Servus #Deutschland ! Hier wird gerade @KarstenHilse #AfD MdB festgenommen. Ist das schon das neue #Infektionsschutzgesetz ? Ist das noch Verhältnismäßig? Oder will man die einzige Opposition in Deutschland zum schweigen bringen? #b1811 pic.twitter.com/blbUDIo5Hb

После призывов разойтись полиция начала применять водометы против протестующих у парламента и задерживать наиболее агрессивно настроенных манифестантов.

В ответ в сотрудников внутренних органов полетели петарды, дымовые шашки и бутылки. Сообщается, что в воздухе стоит резкий запах гари.

Peaceful protests against the "Enabling Act" were answered with water cannons. Police say protesters rioted. Media speak of right-wing demo ... #berlin #ermächtigungsgesetz #demo18nov #peacefulprotest #Infektionsschutzgesetz pic.twitter.com/PyqqlsxsoV