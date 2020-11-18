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15:57   18 Ноября 2020
Экономика

Регионы РФ получат дополнительную поддержку для выплат медикам

Регионы РФ получат дополнительную поддержку для выплат медикам

Президент России Владимир Путин поручил кабмину оказать дополнительную поддержку регионам страны для осуществления выплат медикам.

Российский лидер также попросил правительство и регионы "крайне внимательно и ответственно" отнестись к применению нового формата выплат медработникам. Речь идет о системе, когда зарплата зависит от количества смен работы с коронавирусными больными.

Путин также отдал поручение назначить выплаты студентам, которые помогают медикам бороться с распространением коронавируса. Речь идет о студентах из медвузов и медучилищ.

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#путин #выплаты #медики

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