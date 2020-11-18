Центробанк задумался о маркировке сайтов инвестсоветников

Банк России планирует маркировать официальные сайты инвестсоветников в выдачах поисковых систем для борьбы с нелегальными участниками рынка финансового консалтинга.

Банк России планирует маркировать официальные сайты инвестсоветников в выдачах поисковых систем для борьбы с нелегальными участниками рынка финансового консалтинга.

В настоящее время поисковые системы используются для отметки веб-сайтов официально зарегистрированных инвестсоветников в реестре, отмечая их в верхних списках выдачи. Новая мера поможет в борьбе с нелегальными финансовыми консультантами, позволит официальным инвестиционным советникам воспользоваться своим легальным статусом при продвижении в поисковых системах.

Сегодня в России существует 92 официальных сайта инвестиционных консультантов, при этом на рынке есть компании, которые оказывают финансовые консультационные услуги нелегально. В ЦБ РФ надеются, что новый инструмент побудит их к легализации.

По данным Центробанка, 61% официальных инвестиционных консультантов также предоставляют брокерские услуги, 15% — услуги управляющих компаний, еще 15% — индивидуальные предприниматели, 11% — независимые инвестиционные консультанты.