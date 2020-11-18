Власти Якутска намерены пополнить бюджет средствами с продажи здания мэрии

Власти Якутска собираются продать здание мэрии, чтобы пополнить бюджет города. Об этом сообщила мэр Якутска Сардана Авксентьева.

Власти Якутска собираются продать здание мэрии, чтобы пополнить бюджет города. Об этом сообщила мэр Якутска Сардана Авксентьева.

По ее словам, чиновникам совсем необязательно работать в дорогом здании в центре города. Процедура продажи должна быть максимально открытой, а у здания администрации уже есть потенциальные покупатели.

Авксентьева предлагает переехать в более скромный офис, где имеется единое пространство, и все друг друга видят. Скоро чиновники Якутска начнут тестировать программу поездок на такси в служебных целях, так как содержание автотранспорта обходится дорого. Мэр Якутска считает, что важно находить источники для пополнения городского бюджета.