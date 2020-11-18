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15:54   18 Ноября 2020
Политика

Власти Якутска намерены пополнить бюджет средствами с продажи здания мэрии

Власти Якутска намерены пополнить бюджет средствами с продажи здания мэрии

Власти Якутска собираются продать здание мэрии, чтобы пополнить бюджет города. Об этом сообщила мэр Якутска Сардана Авксентьева.

По ее словам, чиновникам совсем необязательно работать в дорогом здании в центре города. Процедура продажи должна быть максимально открытой, а у здания администрации уже есть потенциальные покупатели.

Авксентьева предлагает переехать в более скромный офис, где имеется единое пространство, и все друг друга видят. Скоро чиновники Якутска начнут тестировать программу поездок на такси в служебных целях, так как содержание автотранспорта обходится дорого. Мэр Якутска считает, что важно находить источники для пополнения городского бюджета.

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#продажа #здание #якутск

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