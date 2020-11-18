15:36 18 Ноября 2020Общество
Путин потребовал не молчать о проблемах с коронавирусом в регионах РФ
Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом, сложившуюся в регионах.
Президент Российской Федерации Владимир Путин прокомментировал ситуацию с коронавирусом, сложившуюся в регионах.
Сложным назвал глава государства положение некоторых субъектов России, отметив тревожную смертность от заболевания. Путин потребовал не замалчивать реальное положение вещей.
"Благостные отчеты и замалчивания никому не нужны: ни здесь, в центре, ни на местах", — заявил лидер России.
Губернаторы регионов ответственны за свои решения, принятые на фоне эпидемиологической ситуации, напомнил президент. К тому же он выразил необходимость в немедленном реагировании на просьбы медицинских работников.