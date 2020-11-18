Госдума поставила на букмекеров: рынок ставок на спорт находится под угрозой

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение новый законопроект, ужесточающий контроль за букмекерскими конторами.

В Государственной думе планируют создать «Единый регулятор азартных игр». Эта публично-правовая компания будет заниматься передачей средств от букмекерских контор (БК) общероссийским спортивным федерациям. Авторы инициативы, депутаты Виктор Дерябкин и Игорь Станкевич (оба — от партии «Единая Россия») объяснили, что такой шаг поможет отечественному спорту справиться с последствиями пандемии коронавируса.

«Данная отрасль [спорт] является одной из наиболее пострадавших в результате эпидемии новой коронавирусной инфекции, закрываются спортивные школы, ограничиваются или отменяются массовые спортивные мероприятия. Многие спортсмены столкнулись с проблемой отсутствия помещения для тренировок. <…> Предлагается в целях создания условий для устойчивой экономической поддержки отрасли физической культуры и спорта <…> создание публично-правовой компании "Единый регулятор азартных игр"», — сказано в пояснительной записке.

Новоиспеченный регулятор будет удерживать процент абсолютно со всех пари, которые заключают букмекерские конторы. Вырученные деньги планируется передавать в детско-юношеские лиги и спортивные федерации. Учредителем станет российский Минфин. По сути, ведомство будет в режиме реального времени контролировать все платежи и ставки в тотализаторах.

Помимо этого, регулятор сам сможет разрабатывать нормативные акты, регулировать деятельность букмекерских контор и тотализаторов (и применять «меры дисциплинарного воздействия», если нужно), а также контролировать Единый центр учета ставок (ЕЦУС). Каждый букмекер, сказано в законопроекте, должен будет внести «компенсационный вклад» в 30 миллионов рублей (для тотализаторов цифра поменьше – 10 миллионов).

Сейчас ежеквартальные выплаты букмекеров составляют 15 миллионов рублей, а значит вырастут они ровно в два раза. Также планируется увеличить отчисление от GGR (Gross Gaming Revenue). Этим индексом обозначают чистую прибыль букмекерских контор и тотализаторов, то есть сумму всех ставок игроков минус сумму выигрышных ставок. Депутаты Госдумы намерены увеличить GGR с 5% до 10%.

Один из авторов законопроекта, депутат Госдумы и член комитета по аграрным вопросам Игорь Станкевич сообщил корреспонденту «Политики Сегодня», что разногласия с букмекерами ввиду этой инициативы вполне логичны: владельцы бизнеса не хотят терять прибыль, но «привести рынок к нормальному состоянию» гораздо важнее.

«Это удовлетворение спроса граждан, оно имеет место быть. Задача власти – привести рынок к нормальному состоянию. Я прекрасно осознаю, что мы вносим определенный диссонанс этим законопроектом в ту ситуацию, которая есть сейчас. Мы готовы обсуждать этот законопроект, если Государственная дума сочтет это нужным. Но пока к нам ни одно заявление не поступило», — рассказал парламентарий.

По словам Станкевича, никто препятствовать обсуждению законопроекта не будет. Госдума будет решать судьбу инициативы до марта 2021 года. За этот промежуток времени игроки букмекерского рынка, которых волнует их судьба, могут присоединиться к корректировке положений закона.

Представители букмекерского бизнеса, пожелавшие остаться неизвестными, предположили, что рассматриваемое Госдумой предложение не пойдет на пользу отечественным конторам. Весь «диссонанс», о котором упомянул Станкевич, сводится к тому, что подобная инициатива полностью перекроит индустрию БК в стране. Небольшим и средним игрокам придется серьезно пересмотреть свои возможности, которые, скорее всего, не впишутся в новые требования Минфина. Если закон примут, то примерно 80% букмекеров просто уйдут с рынка, а значит о здоровой конкуренции можно будет забыть.

Сейчас гораздо важнее задуматься о более существенных законопроектах, например, об увеличении отчислений на спорт в России, считают специалисты. Букмекерским конторам, тотализаторам и государству будет проще договориться о целевых отчислениях, чем ставить под удар всю отрасль.

Депутат Станкевич не разделил тревоги владельцев БК. Единорос подчеркнул, что среди всех российских СМИ лишь «Политика Сегодня» задала ему вопрос о потерях для букмекерского рынка. Если представители последнего так взволнованы, значит законопроект «попал в точку», заключил парламентарий:

«Если букмекерские конторы это волнует, значит хорошо, значит мы попали в точку. А может нам и не нужно такое количество букмекерских контор?».

В мае 2019 года президент России Владимир Путин поручил правительству изменить законодательство в сфере регуляции деятельности букмекерских контор и тотализаторов. По его мнению, они должны платить целевые отчисления на развитие отечественного спорта.

Сейчас букмекеры платят 5% от чистой выручки ежеквартально. Спортивные федерации распределяют эти средства на развитие профессионального (80%) и детско-юношеского спорта (20%).