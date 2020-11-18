15:28 18 Ноября 2020Политика
Матвиенко указала на необходимость борьбы с цензурой западных ресурсов
Россия должна жестко контролировать соблюдение законодательства и бороться с цензурой западных ресурсов в отношении отечественных СМИ, заявила глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко.
Россия должна жестко контролировать соблюдение законодательства и бороться с цензурой западных ресурсов в отношении отечественных СМИ, заявила глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко.
Сенатор Алексей Пушков поддержал ходатайство Роскомнадзора по отношению к американской компании Google, которая заблокировала доступ к изданию "Украина.ру". Сотрудники федеральной службы потребовали от корпорации разблокировать СМИ.
Матвиенко считает, что западные ресурсы отказываются соблюдать законодательство РФ. Иностранные компании игнорируют требования, демонстрируя явную политическую цензуру. Москва должна бороться с такой политикой, считает спикер Совфеда.