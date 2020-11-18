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15:28   18 Ноября 2020
Политика

Матвиенко указала на необходимость борьбы с цензурой западных ресурсов

Матвиенко указала на необходимость борьбы с цензурой западных ресурсов

Россия должна жестко контролировать соблюдение законодательства и бороться с цензурой западных ресурсов в отношении отечественных СМИ, заявила глава Совфеда РФ Валентина Матвиенко.

Сенатор Алексей Пушков поддержал ходатайство Роскомнадзора по отношению к американской компании Google, которая заблокировала доступ к изданию "Украина.ру". Сотрудники федеральной службы потребовали от корпорации разблокировать СМИ.

Матвиенко считает, что западные ресурсы отказываются соблюдать законодательство РФ. Иностранные компании игнорируют требования, демонстрируя явную политическую цензуру. Москва должна бороться с такой политикой, считает спикер Совфеда.

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#матвиенко #пушков #google #роскомнадзор

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