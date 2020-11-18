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15:17   18 Ноября 2020
Общество

Мурашко: в восьми регионах РФ острая нехватка машин скорой помощи

Мурашко: в восьми регионах РФ острая нехватка машин скорой помощи

Во многих регионах страны не хватает машин скорой помощи, заявил на заседании правительства министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Хуже всего обстоят дела в восьми субъектах. Всего требуется еще 2,7 тыс. машин, уточнил министр. Президент России Владимир Путин сейчас проводит с членами правительства заседание, посвященное ситуации с пандемией в регионах. Он распорядился, чтобы каждый проблемный вопрос был решен, в том числе и проблемы с машинами скорой помощи. Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.

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#путин #скорая помощь #Мурашко

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