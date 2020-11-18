Мурашко: в восьми регионах РФ острая нехватка машин скорой помощи

Во многих регионах страны не хватает машин скорой помощи, заявил на заседании правительства министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Во многих регионах страны не хватает машин скорой помощи, заявил на заседании правительства министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Хуже всего обстоят дела в восьми субъектах. Всего требуется еще 2,7 тыс. машин, уточнил министр. Президент России Владимир Путин сейчас проводит с членами правительства заседание, посвященное ситуации с пандемией в регионах. Он распорядился, чтобы каждый проблемный вопрос был решен, в том числе и проблемы с машинами скорой помощи. Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.