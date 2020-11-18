Проект об уголовной ответственности за отчуждение территорий принят ГД РФ

Депутаты Госдумы России утвердили документ, который устанавливает уголовную ответственность за факты, направленные от отчуждение территориальных частей страны.

Депутаты Госдумы России утвердили документ, который устанавливает уголовную ответственность за факты, направленные от отчуждение территориальных частей страны.

Максимальное наказание за такой проступок — десять лет тюремного заключения. Поправки войдут в УК РФ, а также Уголовно-процессуальный кодекс.

Кроме того, парламентарии предложили внести изменения в КоАП. Речь идет о штрафах в отношении тех, кто открыто распространяет призывы к отделению регионов российского государства, в том числе с использованием прессы и медиаресурсов. Минимальное наказание в этом случае — 30 000 рублей, максимальное — 300 000 рублей.