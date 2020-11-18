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15:10   18 Ноября 2020
Политика

Путин подсказал Мурашко, что нужно делать с пациентами

Путин подсказал Мурашко, что нужно делать с пациентами

Президент России Владимир Путин оценил подход главы Минздрава Михаила Мурашко к лечению пациентов.

После слов главы Минздрава о системе управления пациентами, президент заявил, что ими не нужно управлять, их нужно лечить.

"Пациентами не надо управлять. Их надо лечить. Надо управлять коечным фондом, системой лекарственного обеспечения. Я понимаю, что есть профессиональная терминология", — сказал президент.

Глава государства посоветовал министру здравоохранения избавляться от терминологии, которая не несет нужного содержания.

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#путин #пациенты #Мурашко

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