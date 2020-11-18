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14:58   18 Ноября 2020
Общество

Голикова прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России

Голикова прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России

Распространение коронавируса в России находится под контролем, но реагировать на актуальные проблемы нужно незамедлительно, уверена вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Самый высокий прирост новых случаев коронавирусной инфекции сейчас наблюдается в Карелии, обратила внимание Голикова. По ее словам, ситуация с заболеванием стабилизируется в регионах, где ведется тщательный мониторинг.

Президент России Владимир Путин 18 ноября проводит совещание с членами Кабмина РФ. Главным вопросом на повестке дня стала ситуация с COVID-19 в стране, а также меры по нераспространению заболевания.

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#россия #голикова #коронавирус

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