Путин предлагает сократить 48-часовой норматив ПЦР-диагностики

Президент России Владимир Путин предложил сократить нормы ПЦР-диагностики, с помощью которой медики определяют наличие в организме коронавирусной инфекции.

Президент России Владимир Путин предложил сократить нормы ПЦР-диагностики, с помощью которой медики определяют наличие в организме коронавирусной инфекции.

Российский глава проводит заседание с членами правительства по ситуации с пандемией в регионах страны. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова объяснила, что норма 48 часов для ПЦР-диагностики является предельной. Однако российский президент считает, что это слишком долго и призвал сократить сроки.

Путин также заявил, что пока ни одна тест-система не дает точного результата по коронавирусу на 100%. Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.