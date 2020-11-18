Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
14:42   18 Ноября 2020
Общество

Голикова раскрыла дату поступления вакцины "Вектора" в гражданский оборот

Голикова раскрыла дату поступления вакцины "Вектора" в гражданский оборот

Вакцина научного центра "Вектор" поступит в гражданский оборот не позднее 10 декабря. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова 18 ноября.

Препарат "ЭпиВакКорона" успешно прошел все клинические испытания и получил регистрацию в Минздраве РФ. Первые партии этой вакцины от COVID-19 будут доступны для использования уже в первой половине декабря этого года, уточнила она.

Российский Национальный исследовательский центр имени Гамалеи первым в мире изобрел вакцину от коронавируса, почти 60 млн доз этого препарата уже поступили в гражданский оборот, напомнила Голикова. По ее словам, следующая партия препарата составит порядка 600 млн доз.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#вакцина #голикова #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров