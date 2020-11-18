Российские общественники предложили убрать аборты из системы ОМС

Запрет на бесплатное проведение абортов поможет улучшить демографическую ситуацию в России.

Запрет на бесплатное проведение абортов поможет улучшить демографическую ситуацию в России.

ОД "Мужской путь" призывает Правительство РФ ввести запреты на проведение абортов за счет медицинской страховки. Также общественники предлагают ввести на государственном уровне особую программу, которая бы помогала формировать у женщин негативное отношение к прерыванию беременности. Соответствующее предложение содержится в проекте резолюции по итогам конференции в Общественной палате.

"Главной проблемой является то, что бесплатные аборты, проводимые за счет медицинской страховки, делают их вседоступными. Это, в свою очередь, негативно отражается на нашей демографии и является одной из причин вымирания русского народа", — заявил корреспондентам NEWS.ru председатель совета общественного движения "Мужской путь" Андрей Брезгин.

По его мнению, те деньги, которые сегодня государство выделяет на аборты, можно использовать для поддержки больниц в регионах. Также запрет на бесплатное прерывание беременности облегчил бы работу всей акушерско-гинекологической службе. Освободившееся время медики смогут уделять беременным и тем, кто по состоянию здоровья пока не может иметь ребенка.

При этом в общественном движении уверены, что запрет на бесплатные аборты не повлияет на увеличение показателя количества ранних родов в стране, напомнив, что в тех странах, где проведение абортов запрещено законом, такой проблемы не существует в принципе.