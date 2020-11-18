Спецназ России и Пакистана освободил заложников в ходе совместных учений

Учения спецотрядов России и Пакистана состоялись в рамках маневров "Дружба-2020". Были "обезврежены" террористы и освобождены удерживаемые заложники.

Учения спецотрядов России и Пакистана состоялись в рамках маневров "Дружба-2020". Были "обезврежены" террористы и освобождены удерживаемые заложники.

Операция проходила в городских условиях. Кроме штурма в плотной застройке, специалисты оказали помощь условно раненому человеку. Согласно легенде учений, в жилом здании укрылся отряд террористов. Для зачистки помещений были привлечены два отряда спецназа. Россияне десантировались на тросах из вертолета Ми-17, пакистанские специалисты — из бронетранспортеров М113.

Условно пострадавшие в результате подрыва получили первую медицинскую помощь, была отработана их эвакуация на БТР. Команды впервые звучали на русском языке и урду одновременно. Предварительно саперы установили заряды более 1 кг в тротиловом эквиваленте, и подорвали их на удалении. Спецназ применял дымовые шашки, холостые патроны, имитационные мины. Учения проходили на базе национального антитеррористического центра "Пабби" на территории Пакистана.