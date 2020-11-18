Идею вызова скорой помощи по смс забраковали в Госдуме

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин потребовал максимально сократить время ответов на звонки людей в скорую помощь. Общественник Дмитрий Курдесов предложил решение проблемы.

В России предложили вызывать скорую помощь по смс. С такой инициативой выступил руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов. Он направил соответствующее письмо главе Минздрава Михаилу Мурашко, сообщает RT.

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов направил главе Минздрава РФ Михаила Мурашко письмо, в котором предлагает создать систему вызова скорой помощи посредством отправки СМС-сообщения.https://t.co/3SZGSeVNxP pic.twitter.com/EA3k0o4qIc — Газета.Ru (@GazetaRu) November 18, 2020

Обращение Курдесова стало реакцией на недавнее требование премьер-министра Михаила Мишустина максимально сократить время ответов на звонки людей в скорую помощь. Глава правительства подчеркнул, что нагрузка на систему здравоохранения значительно усилилась.

«Для этого нужно усилить работу колл-центров, чтобы каждый пациент мог своевременно получить необходимую консультацию», — призвал Мишустин.

По мнению Курдесова, смс-сообщение — оптимальный способ вызова экстренной помощи, в частности для глухонемых граждан. Кроме того, больше не придется тратить время на дозвон, время отправки сообщения будет фиксироваться, оператор сможет быстро обработать информацию и при необходимости перезвонить пациенту.

Однако член комитета Госдумы по охране здоровья, доктор медицинских наук Борис Менделевич высказался категорически против инициативы Курдесова.

«Скорая помощь — это не такси, и нельзя скорую помощь вызвать по смс или по мобильному приложению», — сказал депутат в комментарии «Политике Сегодня».

Приоритет выезда скорой помощи к гражданам, как правило, определяет диспетчер, продолжил Менделевич. А потому вызов врачей без его участия может внести путаницу и поставить жизнь того или иного человека под угрозу.

«Диспетчер — это именно тот человек, который по своим навыкам, опыту и набору знаний, в принципе, задав какие-то вопросы, может предварительно определить, насколько тяжелое состояние и насколько быстро и необходимо прибытие врача. И исходя из этого расставить приоритеты», — объяснил эксперт.

Подобная координация действий становится особенно важной в период пандемии коронавирусной инфекции. Менделевич отметил, что сейчас в стране наблюдается «огромнейший» дефицит скорой медицинской помощи.

«Я знаю, что сейчас скорую помощь люди ждут часами, даже днями. Поэтому я категорически против любого вызова врачей без участия какого-либо диспетчера, который может определить действительную необходимость вызова скорой помощи», — подчеркнул собеседник агентства.

Кроме того, доктор медицинских наук рассказал ПС об опыте других стран. Там каждый необоснованный вызов скорой помощи оплачивается самим гражданином.

«Я изучал систему здравоохранения многих стран. Если человек вызывает скорую помощь необоснованно, то есть он в принципе мог сесть на такси или общественный транспорт и доехать самостоятельно до больницы, а вместо этого отвлек врачей от действительно нуждающихся, то ему выставляется счет. И он самостоятельно в дальнейшем оплачивает работу скорой помощи», — объяснил депутат.

Менделевич добавил, что в вопросе оказания медицинской помощи упрощение — не всегда хорошо.

«Это нельзя упрощать до, опять-таки, какой-то смс или мобильного приложения. Потому что скорая помощь — это не курьер, который везет еду, это высококвалифицированные специалисты», — подытожил собеседник издания.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в стране заработал сервис, с помощью которого врачи могут сообщать о дефиците лекарств и средств индивидуальной защиты. В беседе с ПС зампредседателя комитета ГД по охране здоровья Николай Говорин отметил, что такое нововведение покажет реальную обстановку в российских регионах.