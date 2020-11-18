Депутат Милонов рассказал о самочувствии после заражения COVID-19

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов ушел на самоизоляцию после того, как врачи диагностировали у него коронавирус. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов ушел на самоизоляцию после того, как врачи диагностировали у него коронавирус. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Самочувствие парламентария изменилось несколько дней назад. Он утратил обоняние, температура поднялась до 38,5. Депутат принял решение уйти на самоизоляцию, но симптоматика дает шансы на легкое течение заболевания.

Милонов сделал тест на коронавирус после первых признаков заболевания. Результат оказался положительным. Депутат предположил, что заразился во время транспортировки продуктов для врачей и выздоравливающих.

Парламентарий ранее прокомментировал конфликт между Арменией и Азербайджаном. Также он рассказал о некоторых подробностях ситуации, передает Федеральное агентство новостей.