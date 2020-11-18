Депутат Госдумы резко ответил на заявления артистов о бедственном положении

Депутат Госдумы Сергей Вострецов предложил обеспеченным артистам помогать своим коллегам со скромным доходом во время пандемии коронавируса.

Депутат Госдумы Сергей Вострецов предложил обеспеченным артистам помогать своим коллегам со скромным доходом во время пандемии коронавируса.

Сергей Вострецов ответил на заявление эстрадной артистки Елены Воробей, что государство должно оказывать материальную помощь деятелям культуры на покупку продуктов питания. Депутат подчеркнул, что из-за пандемии финансовые трудности испытывают все, в том числе и люди шоу-бизнеса. Однако высокие гонорары многих знаменитостей позволяют им организовать профсоюз и самим помогать пострадавшим коллегам.

"Тем, кто действительно нуждается в помощи, помочь нужно, в том числе и на уровне государства. Но знаменитые артисты, я уверен, тоже могут оказать поддержку тем, чьи заработки гораздо скромнее", — высказался Вострецов в беседе с Федеральным агентством новостей.

Он также осудил попытку срыва новогодних шоу, отметив, что артисты должны поднимать дух в трудные времена, а не заниматься шантажом. По словам депутата, поддержка отрасли должна находится в правовом поле, а не осуществляться под угрозой лишения людей развлечений.