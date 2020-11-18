СКР обвинил бывшего главу центра имени Хруничева в ущербе на 5 млрд рублей

Следственный комитет РФ обвинил экс-главу центра имени М. В. Хруничева Владимира Нестерова в нанесении ущерба государству на 5,3 миллиарда рублей.

Следственный комитет РФ обвинил экс-главу центра имени М. В. Хруничева Владимира Нестерова в нанесении ущерба государству на 5,3 миллиарда рублей.

По данным полиции, фигурант осуществил незаконную перепродажу ценных бумаг. Нестеров ввел в заблуждение Роскосмос и Росимущество. Следствие закончило расследование данных уголовного дела.

"Главным управлением по расследованию особо важных дел СКР завершено расследование по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ФГУП "ГКНПЦ им. М. В. Хруничева" Владимира Нестерова", — говорится в сообщении пресс-службы СК России.

Согласно данным следствия, Нестеров без разрешения Росимущества и Роскосмоса дал согласие американской компании на продажу 51% акций "Локхид - Хруничев - Энергия" и 50% акций "Интернэшнел лонч сервисез". Противоправными действиями фигуранта бюджету страны был причинен значительный материальный ущерб.