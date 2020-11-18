Работники транспортной сферы получили поздравления от президента РФ

Российский президент Владимир Путин передал поздравления работникам транспортной сферы. Они отмечают профессиональный праздник 20 ноября.

Российский президент Владимир Путин передал поздравления работникам транспортной сферы. Они отмечают профессиональный праздник 20 ноября.

Телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля. День работника транспорта отмечается впервые, он был учрежден как дань уважения специалистам за помощь в развитии страны.

К празднику приурочены выставка "Транспорт России", Международный форум и съезд Союза транспортников РФ. Участники мероприятий смогут обсудить главные вопросы своей отрасли, рассмотрят варианты ее технической модернизации, написал Путин. Президент подчеркнул, что следует уделить внимание теме работы транспорта на фоне пандемии.