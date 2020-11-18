Правительство Австралии выплатит безработным женщинам до 5 тысяч долларов

Власти штата назвали возвращение людей к работе главным приоритетом.

Женщинам в крупнейшем штате Австралии Новый Южный Уэльс, которые потеряли работу из-за пандемии, выплатят до пяти тысяч долларов, чтобы помочь им трудоустроиться или открыть свое дело, сообщила премьер-министр штата Глэдис Береджикля. Выплаты предусмотрены новым бюджетом штата с учетом влияния коронавируса на занятость граждан. Всего на программу «Возвращение к работе» власти выделили 10 миллионов долларов.

Выбирать, куда тратить деньги, жительницы Нового Южного Уэльса смогут только по целевым категориям, утвержденным парламентом: 3,5 тысячи долларов — на уход за детьми, 2 тысячи — на программное обеспечение и оборудование для бизнеса, 500 долларов — на специализированную для работы литературу и 500 долларов — на транспортные расходы.

«Деньги также могут быть использованы для ухода за детьми, в том числе до и после школы, а также на транспорт, что действительно поможет матерям преодолеть некоторые из самых серьезных препятствий для возвращения к работе » , — поддержала субсидии министр по делам женщин Бронни Тейлор

Выплаты полагаются, если жительница штата не работала в течение одного месяца. Те, кто принял участие в программе, получат координатора от правительства, который поможет им разработать бизнес-план и рассчитать свою прибыль. Премьер Береджиклян уточнила, что выплата предназначена для оказания финансовой и адресной поддержки женщин, а также добавила, что возвращение людей к работе является главным приоритетом штата, поскольку теперь 7,2% жителей считаются безработными.

«Я призываю женщин из всех слоев общества подавать заявки на эти гранты и использовать этот трамплин, чтобы вернуться к своей прежней карьере или даже начать новую» , — сказала Береджиклян.

Размер помощи вызвал дискуссию в парламенте штата. Оппозиция считает, что финансирование программы в размере 10 миллионов долларов недостаточно и приведет к тому, что только 2000 из 132 000 безработных женщин получат обещанные деньги.

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