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13:42   18 Ноября 2020
Происшествия

Совфед дал разрешение на арест экс-губернатора Ивановской области Меня

Совфед дал разрешение на арест экс-губернатора Ивановской области Меня

Совет Федерации согласился привлечь в качестве обвиняемого аудитора Счетной палаты и бывшего губернатора Михаила Меня, которого обвиняют в хищениях.

Меру пресечения в отношении Меня предложили в виде "запрета определенных действий", отметила председатель СФ Валентина Матвиенко.

Напомним, Михаил Мень с 2005 по 2013 год занимал должность главы администрации Ивановской области. В ноябре 2013 года его назначили министром строительства и ЖКХ РФ, где он проработал до мая 2018 года, после чего стал аудитором Счетной палаты.

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#совфед #арест #счетная палата #мень

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