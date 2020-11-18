Совет Федерации согласился привлечь в качестве обвиняемого аудитора Счетной палаты и бывшего губернатора Михаила Меня, которого обвиняют в хищениях.

Совет Федерации согласился привлечь в качестве обвиняемого аудитора Счетной палаты и бывшего губернатора Михаила Меня, которого обвиняют в хищениях.

Меру пресечения в отношении Меня предложили в виде "запрета определенных действий", отметила председатель СФ Валентина Матвиенко.

Напомним, Михаил Мень с 2005 по 2013 год занимал должность главы администрации Ивановской области. В ноябре 2013 года его назначили министром строительства и ЖКХ РФ, где он проработал до мая 2018 года, после чего стал аудитором Счетной палаты.