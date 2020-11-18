Новый цех по покраске самолетов появился в Одинцово

Еще один цех открыли на крупнейшем в РФ предприятии по ремонту и модернизации самолетов и авиационных двигателей фронтовой авиации. Он находится в Одинцово.

Еще один цех открыли на крупнейшем в РФ предприятии по ремонту и модернизации самолетов и авиационных двигателей фронтовой авиации. Он находится в Одинцово.

Новый цех предназначен для покраски самолетов. За счет расширения производства создано 14 рабочих мест, рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Всего в помещениях 121-го авиационного ремонтного завода в Одинцовском горокруге работают более 1000 человек, пишут "Вести Подмосковья".

Предприятие выполняет большой объем работ как для внутреннего рынка, так и для иностранных партнеров. Специалисты завода отремонтировали и модернизировали самолеты и авиационные двигатели для заказчиков из двадцати семи стран. Цех открыт в рамках программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011–2020 годы".