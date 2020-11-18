Украинский депутат рассказал о безрезультатных мерах Киева против COVID-19

Депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк раскритиковал карантинные меры, которые ввел Киев для борьбы с распространением коронавируса.

Депутат Верховной рады от партии "Голос" Ярослав Железняк раскритиковал карантинные меры, которые ввел Киев для борьбы с распространением коронавируса.

Политика возмутило, что некоторые рестораны продолжали деятельность в выходной день. Также он указал на отказ ряда городов выполнять карантинные условия. Железняк сравнил новые ограничительные меры с лечением перелома позвоночника. Если подобные действия помогут в борьбе с COVID-19, это будет чистой случайностью, подчеркнул политик. Железняк рассказал, что предложил парламенту пересмотреть карантинные меры для облегчения ситуации с предпринимателями.

Ранее украинские бизнесмены организовали митинг около здания Верховной рады в Киеве. Жители требовали отменить "карантин выходного дня" и отсрочить введение кассовых аппаратов.