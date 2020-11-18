Алиев заявил, что РФ и Турция будут обеспечивать безопасность в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия и Турция будут совместно обеспечивать безопасность беженцев в Нагорном Карабахе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Россия и Турция будут совместно обеспечивать безопасность беженцев в Нагорном Карабахе.

По его словам, все страны региона поддержали соглашение о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

"Двое из наших соседей — Россия и Турция — будут участвовать в операциях по обеспечению безопасности азербайджанцев и армян", — сказал Алиев в ходе встречи с новым послом Нидерландов в Баку.

Напомним, 10 ноября лидеры Азербайджана и Армении при посредничестве России подписали совместное соглашение о прекращении огня в Карабахе. Документ предполагает переход ряда карабахских районов под контроль Баку, а также размещение российских миротворцев на линии соприкосновения сторон.