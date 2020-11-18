Два кандидата претендуют на пост главы Горизбиркома Петербурга

Центральная избирательная комиссия России выбирает кандидата на пост главы Горизбиркома Санкт-Петербурга. Окончательное решение озвучат 18 ноября.

Центральная избирательная комиссия России выбирает кандидата на пост главы Горизбиркома Санкт-Петербурга. Окончательное решение озвучат 18 ноября.

Должность может занять бывший декан юридического факультета Северо-Западного института управления РАНХиГС, экс-полпред президента РФ Сергей Цыпляев, передает ИА Regnum.

Второй кандидат — глава Курортного района Петербурга Наталья Чечина. Ранее она была заместителем Александра Беглова, который на тот момент сам возглавлял этот район.

Председателем Горизбиркома города до 12 ноября был Виктор Миненко. Он покинул пост по собственному желанию. За сутки до этого он получил от губернатора орден Почета.