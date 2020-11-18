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13:16   18 Ноября 2020
Экономика

Минтруд предлагает изменить формат выплаты накопительной пенсии

Минтруд предлагает изменить формат выплаты накопительной пенсии

Единовременную накопительную выплату в РФ предлагается выплачивать, если назначенная пенсия не больше 20% МРОТ, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо Минтруда в ПФР.

Пенсионный фонд получил поручение разработать варианты выплаты накопительной пенсии и представить предложения с учетом данных негосударственных пенсионных фондов, отмечает издание. На данный момент пожилые россияне пожизненно получают накопительные выплаты, если имеют на счету сумму, с учетом которой ежемесячные выплаты превышают 5% в соотношении с размером совокупных пенсионных выплат.

Пенсионеру выплачивается данная выплата единовременно, если сумма его накоплений не дотягивает до данного уровня. Средняя пенсия в России составляет около 15 тысяч рублей. Чтобы пожилому гражданину назначили пожизненную накопительную пенсию, она должна быть больше 750 рублей.

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