Франция вернулась к борьбе за свободу слова

Французы недовольны новым законом, который защищает неприкосновенность полицейских.

Париж снова охватили протесты. Минувшим вечером сотни человек вышли на улицы столицы к зданию нижней палаты французского парламента — Национального собрания, чтобы высказать недовольство новым законом «О глобальной безопасности», сообщает портал FranceInfo.

Изначально законопроект должен был установить несколько новых правил для французских правоохранителей и «структурировать частный сектор безопасности», отмечает французский телеканал TV5 Monde. Однако потом люди узнали о статье №24, которая и стала причиной массовых беспорядков в Париже и нескольких других крупных городах.

Законопроект «О глобальной безопасности» вводит крупный штраф или уголовное наказание за «злонамеренное» использование фотографий с французскими полицейскими. Если в кадре запечатлен сотрудник правопорядка, его лицо или опознавательные знаки, то автора фотоснимка могут привлечь к ответственности за «ущерб физической или психической неприкосновенности» жандарма.

В качестве наказания любителям фотоохоты грозит тюремное заключение сроком на один год или штраф в размере 45 тысяч евро. Для сравнения, средняя зарплата во Франции составляет примерно три тысячи евро. Врач высокой квалификации может зарабатывать около десяти тысяч евро в месяц.

Помимо обычных граждан, которые опасаются распрощаться с заработком за полтора года из-за одной фотографии, к митингам против законопроекта присоединились и журналисты. После скандала с журналом Charlie Hebdo и смерти учителя Самюэля Пати власти Франции заявляли о борьбе «за свободу слова», а теперь намерены поставить под удар прессу и независимых фотографов.

«Этот закон не имеет смысла, потому что во французском уголовном праве уже и так есть несколько положений для защиты полицейских. Там уже есть виды наказания для тех, кто хотел бы причинить им вред», — возмутился адвокат из Международной федерации за права человека Арье Алими.

Законопроект выдвинули либералы из партии «Вперед, Республика!» (La République en Marche, LREM – фран.), которой руководит бывший министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер. Он попытался успокоить митингующих:

«Ни свобода печати, ни право на информацию, ни возможность снимать в любой момент действующие силы внутренней безопасности не ставятся под сомнение».

Впрочем, протестующих это не успокоило. Собравшись к вечеру у здания Национального собрания, люди начали зажигать фаеры, закидывать полицейских камнями и выкрикивать антиправительственные лозунги.

"Paris debout soulève toi!" Quelques centaines de personnes réunies à côté de l'#AssembleeNationale contre la #PPLSecuriteGlobale. Un texte qui ferait rentrer dans la loi les cadres d'un état policier. pic.twitter.com/XCE2cLxpSq — Cerveaux non disponibles (@CerveauxNon) November 17, 2020

Чтобы немного остудить разгоряченных парижан жандармам пришлось применить водометы.

Les manifestants sous les canons à eau des forces de l'ordre sur le boulevard Saint-Germain #SecuriteGlobale #PPLSecuriteGlobale #LoiSecuriteGlobale pic.twitter.com/sPY5KRMwLt — Thibault Izoret (@TIM_7375) November 17, 2020

В беседе с «Политикой Сегодня» руководитель Центра французских исследований института Европы РАН Юрий Рубинский объяснил, что на фоне этих событий перед правительством Эмманюэля Макрона стоит нелегкий выбор. С одной стороны, нужно укрепить материальное положение и неприкосновенность правоохранителей, а с другой – прислушаться к гражданам, которые жалуются на провокации со стороны жандармов.

«Произошедшие в последнее время конфликты и столкновения с террористами подняли два очень важных вопроса: общее укрепление органов безопасности и соответствие их действий, особенно по отношению к мигрантам в пригородах, правам человека. С другой стороны, жандармы сейчас очень сильно жалуются, и не без основания, на отсутствие защиты их жизни и неприкосновенности. Тут очень сложный выбор стоит перед правительством Франции», — объяснил эксперт.

Рубинский рассказал, что прожил во Франции около 30 лет, и даже в начале 2000-х годов полицейским было просто опасно появляться на улицах небольших городков. Сейчас, с учетом еще большего наплыва мигрантов, эта проблема только усилилась. Парламенту придется сделать выбор между безопасностью жандармов и «свободой слова», за которую бьются протестующие в Париже.

«Сейчас во Франции наблюдается общее обострение настроений из-за социально-экономических последствий санитарного кризиса и пандемии коронавируса. Это главный фактор, который сейчас обнажает все политические противоречия в стране. А проблему безопасности полицейских тем более», — подытожил ученый.

Помимо Парижа протесты также прошли в Бордо, Лионе, Гренобле и Марселе.

Напомним, 25 сентября выходец из Пакистана напал с тесаком на прохожих возле здания сатирического журнала Charlie Hebdo. В одном из номеров были опубликованы карикатуры с пророком Мухаммедом, которые верующие расценили, как оскорбление их чувств.

Спустя несколько недель, 16 октября, в пригороде Парижа Конфлан-Сент-Онорин Абдуллах Анзоров обезглавил местного учителя Самюэля Пати. Тот преподавал детям историю и географию, рассказывал про свободу слова и приводил в пример издание Charlie Hebdo.