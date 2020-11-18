Добровинский опроверг слухи о примирении сторон в деле о ДТП с Ефремовым

Адвокат семьи Захаровых Александр Добровинский рассказал, что сведения о том, что стороны пошли на примирение, ложны, сообщает телеканал "360".

Адвокат семьи Захаровых Александр Добровинский рассказал, что сведения о том, что стороны пошли на примирение, ложны, сообщает телеканал "360".

Добровинский пояснил, что действительно встречался с правозащитником оппонента его клиентов Андреем Алешкиным, пишет канал. Также он указал на тот факт, что не получал информацию о возможном прошении о помиловании.

"Никто ни с кем не примерялся. Я даже не знаю, о чем речь. Примириться должны в чем? Стороны должны подписать договор, что Сергей Захаров не умер?" — рассказал юрист.

Курьер службы доставки Сергей Захаров получил травмы во время столкновения с машиной артиста Михаила Ефремова летом текущего года в Москве. Пострадавшего успели доставить в больницу, где он скончался на следующий день. Позднее суд вынес приговор деятелю искусства, лишив его свободы на семь с половиной лет.