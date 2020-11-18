Глава Мордовии намерен уйти в отставку

Глава Мордовии Владимир Волков попросил президента РФ Владимира Путина отправить его в отставку, сообщает правительство региона.

Глава Мордовии Владимир Волков попросил президента РФ Владимира Путина отправить его в отставку, сообщает правительство региона.

По словам главы Мордовии, "нужно давать дорогу молодым". За прошедшие годы многое удалось сделать для развития региона, подчеркнул Волков.

Он поблагодарил жителей республики и своих коллег по службе за оказанное доверие и возможность помогать республике. Уточним, что Волков возглавлял Мордовию с 2012 года.