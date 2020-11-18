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13:05   18 Ноября 2020
Россия

Закон о повышении ставки НДФЛ для богатых одобрили в Совфеде

Закон о повышении ставки НДФЛ для богатых одобрили в Совфеде

Совет Федерации одобрил законопроект о повышении ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с 13 до 15%.

Повышенным налогом будут облагаться доходы выше 5 миллионов рублей в год, то есть ежемесячно -  больше 416 тысяч рублей.

С предложением увеличить ставку для некоторых категорий граждан в июне 2020 года выступил президент РФ Владимир Путин. Собранные в результате деньги (по некоторым оценкам, около 60 млрд рублей в год) будут направлены на лечение детей с редкими заболеваниями.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что повышение затронет 1% россиян.

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#россия #налоги #общество #ндфл

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