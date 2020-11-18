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12:52   18 Ноября 2020
Политика

Депутаты ГД приняли закон об упразднении конституционных судов в регионах

Депутаты ГД приняли закон об упразднении конституционных судов в регионах

Конституционные суды в российских регионах перестанут существовать до 1 января 2023 года, в соответствии с законом, принятым Госдумой РФ.

Авторами документа являются сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников. Закон вступит в силу через десять дней с момента опубликования. После этого конституционные и уставные суды в регионах не должны принимать новые дела, а уже принятые к производству должны быть рассмотрены до даты упразднения.

Вместо данных судов в субъектах РФ могут быть созданы конституционные и уставные советы при законодательных органах. Сотрудники, которые будут работать в судах на момент упразднения, сохранят свое материальное обеспечение и социальные гарантии.

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#госдума #закон #конституционный суд

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