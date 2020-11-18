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12:42   18 Ноября 2020
Армия

Саркисян подписал указ о награждении членов экипажа сбитого Ми-24 ВКС РФ

Саркисян подписал указ о награждении членов экипажа сбитого Ми-24 ВКС РФ

Члены экипажа российского вертолета Ми-24, сбитого над Арменией, награждены медалями "За боевую службу", сообщила пресс-служба президентского аппарата республики.

Президент Армении Армен Саркисян подписал указ о награждении военнослужащих Воздушно-космических сил РФ. В сообщении пресс-службы говорится, что медали посмертно присуждены майору Юрию Ищуку и старшему лейтенанту Роману Фединину. Летчик-оператор звена вертолетной эскадрильи Владислав Грязин также получил награду.

Минобороны РФ 9 ноября сообщило об инциденте с вертолетом Ми-24, который произошел на территории Армении. Азербайджан признал, что случайно сбил воздушное судно и в срочном порядке инициировал проведение расследования. Москва, Ереван и Баку заключили соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе, которое вступило в силу на следующих день.

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#армения #нагорный карабах #армен саркисян

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