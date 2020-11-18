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12:29   18 Ноября 2020
Армия

Кремль объяснил необходимость согласия Совфеда на ввод миротворцев в НКР

Кремль объяснил необходимость согласия Совфеда на ввод миротворцев в НКР

Президент РФ Владимир Путин обратился в Совфед за разрешением на длительное размещение российской миротворческой миссии в Карабахе из-за ее масштабности и ответственности.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, российские миротворцы будут находится на территории Нагорного Карабаха ближайшие пять лет, передает РИА Новости.

"Данный срок может потом продлеваться при необходимости, учитывая такую достаточную масштабность и ответственность этой миссии, было запрошено дополнительно разрешение", — пояснил он.

Напомним, 10 ноября главы Армении и Азербайджана при посредничестве России подписали соглашение о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе. В рамках соглашения в регионе был размещен российский миротворческий контингент.

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#россия #совфед #нагорный карабах

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