Смольный обновил данные о тестировании на коронавирус в Петербурге

Более 34 000 петербуржцев сдали тест на коронавирус за минувшие сутки. Такие данные предоставили в городской администрации.

Более 34 000 петербуржцев сдали тест на коронавирус за минувшие сутки. Такие данные предоставили в городской администрации.

Под наблюдением медиков находятся 2817 человек. Из них 79 размещены в обсерваторе. Еще 768 человек находятся на обязательной самоизоляции. Сотрудники Единой региональной информационно-справочной службы по вопросам, связанным с коронавирусом, обработали 1168 вызовов.

Ситуация в Петербурге сложная, но контролируемая, отметил губернатор города Александр Беглов. Система здравоохранения Северной столицы успешно справляется с испытанием пандемией коронавируса. Во всех больницах города есть необходимые препараты, отметил Александр Беглов.