Закон о кандидатах-иноагентах остудит пыл устроителей незаконных митингов

Ранее в Совете Федерации предложили внести в избирательное законодательство понятие кандидата-иноагента.

В России предложили ввести понятие кандидата-иноагента в избирательное законодательство. Об этом сообщил председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и противодействию вмешательству во внутренние дела РФ Андрей Климов.

«Предлагается также ввести в избирательное законодательство понятия "кандидат, выполняющий функции иностранного агента" и "кандидат, аффилированный с лицом, выполняющим функции иностранного агента"», — рассказал политик.

Климов добавил, что такое нововведение необходимо для того, чтобы предоставлять полную информацию об участниках выборов. Он пояснил, что россиян важно информировать о том, в интересах какого государства может действовать тот или иной кандидат на выборные посты.

По мысли авторов инициативы, иноагентами будут признаваться физические лица, которые участвуют в политической деятельности в России или целенаправленно собирают сведения в военной сфере за счет иностранного финансирования.

Политик и публицист Эрнест Макаренко, оценив идею в беседе с «Политикой Сегодня», призвал информировать россиян об «откровенных врагах» страны, не только среди кандидатов на выборные должности, но и среди руководителей общественных организаций. Инициативу комиссии Совфеда собеседник назвал «давно назревшей». Он подчеркнул, что это не только защитит страну от зарубежного вмешательства в ее внутренние дела, но и остудит пыл организаторов незаконных митингов.

Однако выступающие с подобными призывами могут находиться не только среди политиков, но и общественных деятелей. По этой причине, продолжил Макаренко, законодателям также важно расширить список лиц, к которым будут предъявляться новые требования.

«Нам необходимо показывать иностранных агентов не только среди кандидатов на какие-то государственные должности, которые пытаются пролезть, или депутатов. Но и среди тех, кто выступает в СМИ, руководит различными общественными организациями, выступает от их лица с различными призывами и оценками политики. Надо четко придать такую политическую окраску нашим откровенным врагам. Поэтому это очень необходимая инициатива», — подытожил эксперт.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин внес в нижнюю палату законопроект, который запрещает иностранное финансирование массовых акций. Кроме того, на организаторов распространяется требование указывать счета, на которых хранятся средства для их проведения.