Выявленные мутации COVID-19 не делают болезнь более опасной

Оценку мутации новой коронавирусной инфекции дали в НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ.

Оценку мутации новой коронавирусной инфекции дали в НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ.

Изменения в вирусе не приведут к значительным изменениям. Мутации не влияют на патогенность COVID-19, а также не связаны с течением заболевания. Об этом рассказал исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Министерства здравоохранения Российской Федерации Дмитрий Лиознов.

"Все выявленные замены в настоящее время не связаны с клинической тяжестью течения заболевания и не влияют на патогенность вируса", — сообщил специалист.

Российские медики за последние сутки подтвердили диагноз "коронавирусная инфекция" у 20 985 граждан. Информацию об этом опубликовали официальные представители оперативного штаба по контролю и мониторингу эпидемиологической обстановки, передает телеканал "360".