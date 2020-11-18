Валенса назвал президента Польши несчастьем для страны

Польский лидер Анджей Дуда — несчастье для страны и ничего не знает о стратегии, заявил экс-президент Польши Лех Валенса.

Польский лидер Анджей Дуда — несчастье для страны и ничего не знает о стратегии, заявил экс-президент Польши Лех Валенса.

Польша считает РФ "главной угрозой", что прописано в стратегии национальной безопасности. Дуда, который даже в армии не служил, и ничего не знает о стратегии, подписывал этот документ, а его советники не возразили, говорит Валенса.

По словам политика, сейчас у власти в Польше демагоги и популисты, которые ищут виноватых, чтобы оправдать собственные неудачи. Экс-глава Польши советует вернуться к нормализации отношений двух стран. Варшава нуждается в представителях власти, которые будут настроены на дружеское взаимодействие с Россией, пишет РИА Новости.

Польша выбрала Россию объектом постоянных нападок, сообщал телеканал "360".