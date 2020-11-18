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12:12   18 Ноября 2020
Политика

Песков прокомментировал госпитализацию владимирского губернатора

Песков прокомментировал госпитализацию владимирского губернатора

Администрация президента не видит связи между госпитализацией губернатора Владимирской области в московскую частную клинику с обстановкой в регионе на фоне коронавируса.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос с госпитализацией губернатора Владимира Сипягина не связан с обстановкой на фоне COVID-19 во Владимирской области.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что в Кремле не принимают решения о том, где людям проходить лечение. Человек вправе самостоятельно заниматься такими вопросами, подчеркнул политик.

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#песков #владимир #сипягин #коронавирус

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