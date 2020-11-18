Мэр здорового человека, или Почему в Якутске нет пьяных дворников

Как первая женщина-градоначальник в истории столицы Якутии Сардана Авксентьева прославилась на всю страну.

Мэр Якутска Сардана Авксентьева предложила продать здание городской администрации. Она считает, что чиновники вполне могут переехать в здание «нового формата, без огромного количества кабинетиков, где каждый может спрятаться за своей дверкой», написала Авксентьева в Instagram.

Идею продажи дорогого здания в центре города мэр обсуждала с заместителями более года. Скептикам Авксентьева обещает прозрачную процедуру:

«Есть заинтересованные потенциальные покупатели, но надо все соблюсти и провести открыто. А то снова начнут подозревать и домысливать, что я решила продать "по дешевке" друзьям или родственникам».

Авксентьева стала первой женщиной-градоначальником в истории Якутска. Этот пост она занимает с 2018 года и уже заработала репутацию «самого честного мэра».

«Политика Сегодня» вспомнила самые резонансные решения «мэра здорового человека», пополнившие бюджет якутской столицы и прославившие Сардану Авксентьеву на всю страну.

Лишила чиновников люксовых внедорожников

Авксентьева начала с того, что продала принадлежавшие администрации города дорогие внедорожники и сократила представительские расходы. Избавиться от иномарок она обещала еще во время своей предвыборной кампании.

На балансе мэрии в тот момент находилось 13 люксовых авто, в их числе: три внедорожника Toyota Land Cruiser 200 (один из которых был куплен предыдущим мэром прямо перед выборами) и Nissan Patrol.

Машины удалось продать за два миллиона рублей каждую.

На вырученные деньги в Якутске запустили такси для инвалидов. За такой шаг жители города прозвали Авксентьеву «мэром здорового человека».

Сама градоначальница передвигается на служебной Toyota Camry, а ее первый заместитель пересел из комфортабельного японского внедорожника на УАЗ Патриот. Эти автомобили уже находились на балансе городской администрации. На новые она не тратилась.

Увольнение за роскошный банкет

В ноябре 2018 года Сардана Авксентьева отправила в отставку руководителя управления делами городской администрации Максима Артемьева, который без ее ведома оформил контракт на организацию двух банкетов общей стоимостью более миллиона рублей. Его голова слетела, когда мэру Якутска сообщили в WhatsApp о любви подчиненного к торжествам на широкую ногу за счет народа.

«Ну, что же, если руководитель учреждения не понимает обыкновенных требований, ограничений, но я неоднократно говорила ранее – нам с ним не по пути. Не думаю, что это умышленные действия сотрудника, или, как пишут некоторые «подстава», скорее привычка работать по шаблону. Будем избавляться от таких шаблонов и от таких руководителей», — написала тогда Авксентьева, отметив, что неконтролируемая система закупок должна быть изменена.

Контракты на проведение банкетов мэрия расторгла.

Отказалась тратить 800 тысяч рублей на визит модельера

Следующим резонансным шагом стал отказ организовывать тожественный прием столичного модельера Ирины Крутиковой на фестиваль меха в Якутске за счет городского бюджета. Выделенные предшественником нынешнего мэра на гонорар московской гостье 800 тысяч рублей Авксентьева распорядилась потратить на закупку очистителей воздуха для начальных классов. Коллегам было велено привлекать к участию в фестивале местных производителей и «заканчивать» с такого рода излишествами.

Отменила постановку балета за 1,5 миллиона рублей

Заказать постановку детского балетного представления «Корсар» стоимостью полтора миллиона рублей намеревалось муниципальное бюджетное учреждение Якутска — «Агентство культуры и художественного образования». Авксентьева призналась, что «с большим уважением относится к творчеству Шарля Адольфа Адана и к классическому балету в целом», однако, по мнению мэра, в сфере культуры и художественного образования города есть немало проблемных вопросов, которые требуют большего внимания.

В итоге от балета решили отказаться, а сэкономленные таким образом деньги направили на обновление материальной базы Окружного центра народного творчества, Центральной библиотечной системы, а также трех детских школ искусств.

Увольнение за пьяных дворников

Авксентьеву заинтересовали расходы в 40 миллионов рублей, выделенные на уборку города. На эти деньги муниципалитет должен был содержать не менее 100 дворников, и большая часть суммы уже была потрачена. Мэр лично проверила работу управы одного из округов и выяснила, что на месте из 15 дворников присутствовали всего двое, да и те были пьяны.

Провинившийся глава управы Олег Хлебников был освобожден от должности.

Ситуация с дворниками в городе тут же стабилизировалась.

Чиновников — на такси

Одновременно с продажей здания администрации в центре города, Авксентьева объявила, что в скором времени начнут тестировать «программу поездок на такси в служебных целях». По ее словам, содержание парка автомобилей для чиновников обходится слишком дорого.

Она напомнила, что в январе 2020 года в командировке в Москве сотрудники мэрии без проблем пользовались общественным транспортом.