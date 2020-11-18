Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
12:11   18 Ноября 2020
Общество

Кремль раскрыл причину высокой заболеваемости COVID-19 среди губернаторов

Кремль раскрыл причину высокой заболеваемости COVID-19 среди губернаторов

Главы многих российских регионов заболели коронавирусом с начала года, поскольку их работа предполагает частые социальные контакты, считают в Кремле.

Мэры и губернаторы субъектов РФ регулярно общаются и встречаются с большим количеством людей, обратил особое внимание пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его мнению, именно высокая социальная активность часто становится причиной COVID-19 у губернаторов.

Всего 1,9 млн россиян заразились коронавирусной инфекцией с начала 2020 года. Из них порядка 1,2 млн пациентов уже вылечились от заболевания под присмотром отечественных специалистов, следует из информации на сайте стопкоронавирус.рф.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #кремль #губернаторы #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров